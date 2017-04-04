Кількість жертв зсувів у Колумбії зросла до 273

10:32, 4 квітня 2017
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Не менше 273 людей загинули в результаті повеней і зсувів у Колумбії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив президент країни Хуан Мануель Сантос.

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"Я з жалем повідомляю, що число загиблих у муніципалітеті Мокоа, за останніми даними, зросло до 273. Мої співчуття їхнім родичам", - написав Сантос.

Він також додав, що кількість потерпілих не змінилася – 262 людини. Близько 2,7 тис. людей перебувають у тимчасових притулках.

Як повідомляв УНІАН, через стихію в Колумбії загинули більше 40 дітей.

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