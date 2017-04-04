Жертвами шторму на південному сході США стали п'ятеро людей (відео)

11:35, 4 квітня 2017
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Число загиблих у результаті сильного штормового вітру, що накрив південно-східні штати США, збільшилося до п'яти.

Наслідки шторму у Міссісіпі / twitter.com @MattFinnFNC
Наслідки шторму у Міссісіпі / twitter.com @MattFinnFNC

Раніше повідомлялося про чотирьох жертв, передає The Weather Channel.

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Зокрема, у Південній Кароліні одна людина загинула після того, як сильний вітер перевернув її будинок на колесах. Троє людей стали жертвами негоди в Міссісіпі.

Зараз штормовий вітер перемістився до штату Джорджія. Тут 50 тисяч споживачів залишилися без електрики в результаті пошкоджень ліній електропередач.

Нагадаємо, в американському штаті Луїзіна сильний вітер перевернув будинок, у результаті загинули мати і дочка.

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