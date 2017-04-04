Потужний землетрус "сколихнув" Ботсвану (відео)

У понеділок, 3 квітня, у Ботсвані стався землетрус магнітудою 6,5.

У Ботсвані стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 132 км на захід від населеного пункту Мойджамбана. Осередок землетрусу залягав на глибині 29 км.

Підземні поштовхи також відчувалися в ПАР, Свазіленді, Лесото, Замбії, Зімбабве і Мозамбіку, повідомляє stormnews.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) у результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.