Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд

4 квітня у столиці спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Вночі стовпчик термометру не опустився нижче +11,2°, що на 3,4° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 2007 року.

"Зважаючи на високий температурний фон, який відповідає за кліматичною нормою другій декаді травня, середньодобова температура у вівторок також виявиться рекордною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку квітня 2017 року погода у Києві встановила чотири температурні рекорди.