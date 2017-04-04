Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд

13:08, 4 квітня 2017
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4 квітня у столиці спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході до +19° (карта)

Вночі стовпчик термометру не опустився нижче +11,2°, що на 3,4° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 2007 року.

"Зважаючи на високий температурний фон, який відповідає за кліматичною нормою другій декаді травня, середньодобова температура у вівторок також виявиться рекордною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку квітня 2017 року погода у Києві встановила чотири температурні рекорди.

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