У Колумбії оголосили надзвичайний стан в економіці та екології через повені та зсуви

Уряд Колумбії оголосив надзвичайний стан у соціальній, економічній та екологічній сфері через повені, жертвами яких стали понад 270 осіб.

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Про це заявив президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, передає ТАСС.

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"На раді міністрів ми прийняли кілька рішень. По-перше, оголосити надзвичайне положення в економічній, соціальній і екологічній сфері, щоб внести зміни до бюджету і перерозподілити кошти, а також щоб прийняти необхідні заходи для боротьби з наслідками катастрофи", - сказав Сантос у телевізійному зверненні.

Також, за його словами, міжвідомчий фонд переказав близько 14 млн доларів Підрозділу з управління ризиками.

За останніми даними, у Колумбії в результаті повеней і зсувів загинули 273 людини.