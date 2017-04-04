На півночі Китаю вирувала лісова пожежа, є загиблі

16:00, 4 квітня 2017
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Четверо пожежників загинули при гасінні лісової пожежі в провінції Шаньсі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.

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Вдень 3 квітня поблизу селища Фаньцунь повіту Тайгу спалахнула лісова пожежа. Під час гасіння пожежі через зміну напрямку вітру четверо пожежників були оточені вогнем і отримали важкі опіки. Незважаючи на надану їм медичну допомогу, вони померли.

На даний момент пожежу в основному ліквідовано. За попередніми даними, пожежа виникла через спалення місцевим селянином по прізвищі Чен жертовних грошей для покійних. Його затримали правоохоронні органи.

Нагадаємо, в італійській Генуї понад 300 людей покинули домівки через пожежі.

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