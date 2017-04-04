В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +20° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На півдні до +20°.
На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше у Харківській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, у Криму до +20°.
Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд
На заході України в середу до +19°, жителям Волинської області обіцяють зливу.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень – до +18°, на Чернігівщині очікуються опади. У центрі України переважно без опадів, температура вдень до +19°.
За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. У народі говорили: "Прийшов Федул - теплий вітер подув".
Прогноз погоди в Україні на середу, 5 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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