В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На півдні до +20°.

В Україні зберігається тепла погода / УНІАН

На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше у Харківській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, у Криму до +20°.

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На заході України в середу до +19°, жителям Волинської області обіцяють зливу.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень – до +18°, на Чернігівщині очікуються опади. У центрі України переважно без опадів, температура вдень до +19°.

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. У народі говорили: "Прийшов Федул - теплий вітер подув".

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