У Києві завтра без опадів, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 квітня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері – до +12°. Вітер східний та південно-східний, до 2.9 м/с.

Читайте також Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд

Сонце в столиці зійде у 06:26, а зайде в 19:35.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.