Атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання - синоптик

17:47, 4 квітня 2017
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Погода в Україні погіршиться вже 6 квітня.

До України прийдуть дощі / Фото УНІАН
До України прийдуть дощі / Фото УНІАН

У четвер до Києва підійде активний атмосферний фронт, який зумовить погіршення погоди. Тому до кінця тижня очікуються дощі та похолодання, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"6 квітня до нас вже присунеться близенько активний атмосферний фронт, який зумовить погіршення погоди на перспективу до кінця тижня - дощі та похолодання", - йдеться у її прогнозі.

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Діденко також розповіла, що впродовж 5-го квітня температура в Україні коливатиметься в межах +12-18°. +20° очікується на Закарпатті, а також на півдні й частині центру - у Дніпрі, Черкасах, Лубнах, Кривому Розі.

Крім того, вологе повітря прийде у західні області, на північ України - це Житомирщина, Київщина. Чернігівщина плюс Одещина та Вінниччина - тут пройдуть періодичні дощі й навіть подекуди ймовірні грози, прогнозує синоптик.

У Києві середа обіцяє бути вологою, з періодичними дощами та комфортною температурою повітря - +15°.

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