Атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання - синоптик
Погода в Україні погіршиться вже 6 квітня.
У четвер до Києва підійде активний атмосферний фронт, який зумовить погіршення погоди. Тому до кінця тижня очікуються дощі та похолодання, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"6 квітня до нас вже присунеться близенько активний атмосферний фронт, який зумовить погіршення погоди на перспективу до кінця тижня - дощі та похолодання", - йдеться у її прогнозі.
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Діденко також розповіла, що впродовж 5-го квітня температура в Україні коливатиметься в межах +12-18°. +20° очікується на Закарпатті, а також на півдні й частині центру - у Дніпрі, Черкасах, Лубнах, Кривому Розі.
Крім того, вологе повітря прийде у західні області, на північ України - це Житомирщина, Київщина. Чернігівщина плюс Одещина та Вінниччина - тут пройдуть періодичні дощі й навіть подекуди ймовірні грози, прогнозує синоптик.
У Києві середа обіцяє бути вологою, з періодичними дощами та комфортною температурою повітря - +15°.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°