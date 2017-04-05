В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20° (карта)

08:05, 5 квітня 2017
913
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +20°.

Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд

На заході України в середу до +19°, жителям Волинської області обіцяють зливу.

У північних областях переважно сонячно. Температура вдень – до +18°, у Чернігівській області очікуються опади. У центрі України хмарно з проясненнями, у Полтавській області пройде дощ.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН
Прогноз на 5 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. У народі говорили: "Прийшов Федул - теплий вітер подув".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
72 %
758 мм
4.0 м/с
55 %
Стрічка новин