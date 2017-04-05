В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.
На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +20°.
Друга поспіль ніч у Києві встановлює температурний рекорд
На заході України в середу до +19°, жителям Волинської області обіцяють зливу.
У північних областях переважно сонячно. Температура вдень – до +18°, у Чернігівській області очікуються опади. У центрі України хмарно з проясненнями, у Полтавській області пройде дощ.
За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. У народі говорили: "Прийшов Федул - теплий вітер подув".
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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