В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму до +20°.

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На заході України в середу до +19°, жителям Волинської області обіцяють зливу.

У північних областях переважно сонячно. Температура вдень – до +18°, у Чернігівській області очікуються опади. У центрі України хмарно з проясненнями, у Полтавській області пройде дощ.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. У народі говорили: "Прийшов Федул - теплий вітер подув".

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