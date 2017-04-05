У Києві сьогодні до +18°, пройде дощ
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +18°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:26, а зайде в 19:35.
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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