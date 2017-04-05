У Києві зацвіла магнолія (фото)

Рання весна у Києві змусила розквітнути дерева.

У Києві цвіте магнолія / Reuters

У столиці вже цвіте магнолія, повідомляє ТСН.

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"Люди вже встигли окупувати все довкола заквітчаних дерев. Дехто просто поруч гуляє й споглядає, інші фотографуються. Деякі ж долають паркани і навіть видираються на крону лише заради гарної світлини", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ботанічного саду закликають киян та гостей утримуватися від таких витівок, оскільки дерева крихкі і довше милуватимуть око, якщо гості парку насолоджуватимуться цією весняною красою на відстані.