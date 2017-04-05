Аномальне тепло: з початку квітня погода у Києві встановила п'ять температурних рекордів

Перші дні квітня в столиці видалися незвично теплими.

Початок квітня в Києві було рекордно теплим / ourgreenworld.ru

Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ,1 квітня в Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +10,0°, що на 2,0° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1975 року.

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2 квітня в столиці температура після полудня піднялася до +23,1°, що на 1,1° вище попереднього максимального значення 1990 року, крім того, середньодобова температура досягла +14°, таким чином повторивши рекордне значення 1990 року.

3 квітня в Києві була зафіксована найтепліша ніч за 137 років спостережень - температура не опустилася нижче +11,9°, що на 0,3° тепліше, ніж було в 1990 році.

Ніч 4 квітня в столиці стала найтеплішою з 1881 року. Вночі стовпчик термометра не опустився нижче +11,2°, що на 3,4° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 2007 року.