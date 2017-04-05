Число жертв повеней і зсувів у Колумбії збільшилося до 290

Не менше 290 осіб загинули в результаті повеней і зсувів в колумбійському муніципалітеті Мокоа.

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Про це повідомив Національний інститут судової медицини республіки, передає ТАСС.

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"До цього моменту в місті Мокоа було проведено розтин 290 тіл, з яких 186 були упізнані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що останки 161 жертви вже передані рідним.

Раніше повідомлялося, що уряд Колумбії оголосив надзвичайний стан у соціальній, економічній та екологічній сфері через повені і зсуви.