Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Сьогодні, 5 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 5 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.