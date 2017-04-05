Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

12:30, 5 квітня 2017
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Сьогодні, 5 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні до +18°, пройде дощ

"За прогнозами Укргідрометцентру, 5 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 5 квітня в Україні очікується невелика хмарність, місцями пройдуть дощі. На півдні до +20°.

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