Кількість жертв повеней в Перу перевищила 100 осіб

У результаті повеней і зсувів з грудня 2016 року в Перу загинули 106 осіб.

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Про це повідомив Національний операційний центр з надзвичайних ситуацій, передає ТАСС.

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За уточненою інформацією, повені і зсуви, викликані сильними дощами, повністю зруйнували понад 16 тисяч житлових будинків, ще близько 210 тис. отримали пошкодження. 2,5 тис. км доріг і 281 міст потребують відновлення.

На думку ряду фахівців і місцевої влади, сильні дощі в Еквадорі і Перу викликані кліматичними феноменом Ель-Ніньо.

Нагадаємо, не менше 290 осіб загинули в результаті повеней і зсувів в колумбійському муніципалітеті Мокоа.