Метеорологи зафіксували у Києві перший "літній" день

У вівторок, 4 квітня, середньодобова температура повітря у Києві досягла +15,4°.

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Таким чином було перевищено рекорд для цього дня, який було встановлено у 1976 році, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Середньодобова температура вище 15,0° вважається уже літньою. За кліматичною нормою середньодобова температура 4 квітня відповідає температурі першої декади травня.

Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, погода в столиці найближчими днями повернеться до кліматичної норми.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +18°.