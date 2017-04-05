Метеорологи зафіксували у Києві перший "літній" день

14:31, 5 квітня 2017
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У вівторок, 4 квітня, середньодобова температура повітря у Києві досягла +15,4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Таким чином було перевищено рекорд для цього дня, який було встановлено у 1976 році, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Аномальне тепло: з початку квітня погода у Києві встановила п'ять температурних рекордів

Середньодобова температура вище 15,0° вважається уже літньою. За кліматичною нормою середньодобова температура 4 квітня відповідає температурі першої декади травня.

Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру,  погода в столиці найближчими днями повернеться до кліматичної норми.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +18°.

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