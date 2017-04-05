На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр

15:10, 5 квітня 2017
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Дощі в Україні почалися вже з сьогоднішнього дня.

На Великдень українців очікують дощі / УНІАН
На Великдень українців очікують дощі / УНІАН

Середня денна температура з 20-градусної знизиться до 5-10 градусів тепла, вночі стовпчик термометра місцями може впасти до 1 градуса вище нуля, повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Аномальне тепло: з початку квітня погода у Києві встановила п'ять температурних рекордів

"Поки через сезонні атмосферні процеси Західна Європа потерпала від холодних вітрів, у нас видався теплий кінець березня. Тепер станеться навпаки. Ми очікуємо короткочасне похолодання починаючи вже з 6-9 квітня", - цитує Кульбіду "Сьогодні".

У другій декаді місяця очікується поступове підвищення температури. За словами Кульбіди, починаючи з 10 до 16 квітня повітря прогріється до 15-20 градусів тепла, вдень до 7-12 градусів вночі.

Нагадаємо, 4 квітня середньодобова температура повітря у Києві досягла +15,4°.

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