Руйнівний землетрус в Ірані забрав життя двох людей

У результаті землетрусу в Ірані загинули не менше двох осіб, 11 постраждали.

Дві людини загинули в результаті землетрусу в Ірані / Flickr, Matt Katzenberger

Підземні поштовхи магнітудою 6,1 були зафіксовані 5 квітня о 09:09 за київським часом у 94 кілометрах на південний схід від Мешхеда. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство ISNA .

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"На жаль, на даний момент померли дві людини", - повідомив заступник по рятувальним операціям іранського Червоного півмісяця Шахін Фатхі.

Також повідомляється, що чотири села зруйновані на 40-100%.

Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, в Ботсвані стався землетрус магнітудою 6,5.