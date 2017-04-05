Руйнівний землетрус в Ірані забрав життя двох людей

16:00, 5 квітня 2017
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У результаті землетрусу в Ірані загинули не менше двох осіб, 11 постраждали.

Дві людини загинули в результаті землетрусу в Ірані / Flickr, Matt Katzenberger
Дві людини загинули в результаті землетрусу в Ірані / Flickr, Matt Katzenberger

Підземні поштовхи магнітудою 6,1 були зафіксовані 5 квітня о 09:09 за київським часом у 94 кілометрах на південний схід від Мешхеда. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство ISNA .

У Південній Африці стався землетрус магнітудою 5,2

"На жаль, на даний момент померли дві людини", - повідомив заступник по рятувальним операціям іранського Червоного півмісяця Шахін Фатхі. 

Також повідомляється, що чотири села зруйновані на 40-100%.

Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, в Ботсвані стався землетрус магнітудою 6,5.

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