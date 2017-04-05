До України завтра прийдуть дощі і похолодання (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.

В Україні завтра пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше у Харківській області – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, на Херсонщині +16°.

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На заході України у четвер похолодає і пройдуть дощі. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень – до +16°. У центрі України переважно без опадів, температура вдень до +18°.

За народним прогнозом, 6 квітня – день Захарії, Посника. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.

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