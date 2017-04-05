У Києві завтра очікується хмарна погода, вдень до +16°

17:00, 5 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 квітня у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, увечері – до +12°. Вітер східний та південно-східний, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:24, а зайде о 19:37.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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