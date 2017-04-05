Завтра Одесу огорне туман

18:28, 5 квітня 2017
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В Одесі вдень температура прогріється до +13º.

Одесу затуманить / REUTERS
Одесу затуманить / REUTERS

На 6 квітня в Одесі та області оголошено штормове попередження, прогнозується туман. Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Киян попереджають про туман

"Вранці 6 квітня по Одесі, місцями по області очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вітер очікується південний, 5-10 м/с. Температура вночі - +6-8º, вдень - +11-13º. 

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