В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)

08:00, 6 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°

В Україні сьогодні дощитиме / ua-travels.livejournal.com
В Україні сьогодні дощитиме / ua-travels.livejournal.com

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, на Херсонщині до +16°.

На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр

На заході України в четвер пройдуть дощі і значно похолодає. У Чернівецькій області до +15°.

У північних областях мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура вдень – до +16°. У центрі України сьогодні преимущетсвенно без опадів, +18°.

Прогноз на 6 квітня / УНІАН
Прогноз на 6 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 квітня – день Захарії Посника. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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