В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°
На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, на Херсонщині до +16°.
На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр
На заході України в четвер пройдуть дощі і значно похолодає. У Чернівецькій області до +15°.
У північних областях мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура вдень – до +16°. У центрі України сьогодні преимущетсвенно без опадів, +18°.
За народним прогнозом, 6 квітня – день Захарії Посника. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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