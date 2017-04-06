В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°

В Україні сьогодні дощитиме / ua-travels.livejournal.com

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Харківській області – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, на Херсонщині до +16°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі і значно похолодає. У Чернівецькій області до +15°.

У північних областях мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура вдень – до +16°. У центрі України сьогодні преимущетсвенно без опадів, +18°.

Прогноз на 6 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 квітня – день Захарії Посника. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.

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