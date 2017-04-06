У Києві сьогодні до +16°, без опадів

08:30, 6 квітня 2017
488
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 квітня у столиці без опадів, вдень до +16°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер південний і південно-східний, до 3.8 м/с.

На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр

Сонце в столиці зійшло у 06:24, а зайде о 19:37.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
72 %
758 мм
4.0 м/с
55 %
Стрічка новин