У Києві сьогодні до +16°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 квітня у столиці без опадів, вдень до +16°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер південний і південно-східний, до 3.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:24, а зайде о 19:37.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.

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