Число жертв повеней і зсувів у Колумбії перевищило 300

Понад 300 людей стали жертвами сходження селевого потоку в районі колумбійського міста Мокоа.

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Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, передає Російська служба BBC з посиланням на місцеву владу.

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Не менш 2,5 тисяч осіб зараз знаходяться в тимчасових притулках.

У свою чергу, колумбійський уряд наказав провести розслідування події. Слідчі мають з'ясувати, чи були дотримані будівельні норми і наскільки чиновники були підготовлені до дій під час стихійних лих.

Наголошується, що деякі райони Мокоа досі залишаються без води та електрики, для боротьби з мародерами направлені поліцейські підкріплення.

Рятувальники досі продовжують пошук жертв, які опинилися похованими під уламками. Загалом у пошуково-рятувальних операціях беруть участь понад 1100 колумбійських солдатів і поліцейських.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів з грудня 2016 року в Перу загинули 106 осіб.