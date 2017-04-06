У Карпатах зберігається лавинна небезпека
У четвер, 6 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься значна лавинна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"За прогнозами Укргідрометцентру, 6 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.
Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.
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