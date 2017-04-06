Жертвами циклону "Деббі" в Австралії стали шість осіб
У результаті повені, викликаної тропічним циклоном "Деббі", в Австралії загинули шість осіб.
Від повеней постраждали штати Новий Південний Уельс і Квінсленд, передає Floodlist.
Число жертв повеней і зсувів у Колумбії перевищило 300
Ситуацію, яка склалася в Новому Південному Уельсі, називають найгіршою за більш ніж 40 років. 300 осіб були евакуйовані зі своїх будинків, а розмір збитків оцінюють у 200 млн доларів.
Нагадаємо, околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими через тропічний циклон "Деббі". Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика.
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