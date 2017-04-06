Жертвами циклону "Деббі" в Австралії стали шість осіб

11:32, 6 квітня 2017
439
0

У результаті повені, викликаної тропічним циклоном "Деббі", в Австралії загинули шість осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Від повеней постраждали штати Новий Південний Уельс і Квінсленд, передає Floodlist.

Число жертв повеней і зсувів у Колумбії перевищило 300

Ситуацію, яка склалася в Новому Південному Уельсі, називають найгіршою за більш ніж 40 років. 300 осіб були евакуйовані зі своїх будинків, а розмір збитків оцінюють у 200 млн доларів.

Нагадаємо, околиці міста Ер (штат Квінсленд, Австралія) виявилися сильно підтопленими через тропічний циклон "Деббі". Пожежники і рятувальники на одній з доріг помітили велику акулу-бика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
72 %
758 мм
4.0 м/с
55 %
Стрічка новин