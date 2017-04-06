На Закарпатті оголосили штормове попередження

Сьогодні, 6 квітня, у Закарпатській області очікується погіршення погодних умов.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, вранці та вдень 6 квітня по території Закарпатської області та м. Ужгород очікуються сильні дощі, в горах місцями з мокрим снігом та снігом, подекуди сильні зливи.

На більшій частині території області грози. Під час грози шквалисте посилення вітру 17-22 м/с.

Крім того, 6-7 квітня на річках області очікуються підвищення рівнів води над поточними на 0,2-1,0 м, в нижніх течіях Боржави до 1,5 м, без досягнення небезпечних відміток.

Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.