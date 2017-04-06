На Закарпатті оголосили штормове попередження
Сьогодні, 6 квітня, у Закарпатській області очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр
Так, вранці та вдень 6 квітня по території Закарпатської області та м. Ужгород очікуються сильні дощі, в горах місцями з мокрим снігом та снігом, подекуди сильні зливи.
На більшій частині території області грози. Під час грози шквалисте посилення вітру 17-22 м/с.
Крім того, 6-7 квітня на річках області очікуються підвищення рівнів води над поточними на 0,2-1,0 м, в нижніх течіях Боржави до 1,5 м, без досягнення небезпечних відміток.
Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі до +18°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+18°... +9°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +14°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запоріжжя+24°... +15°
-
Івано-Франківськ+18°... +8°
-
Київ+20°... +12°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+26°... +15°
-
Луцьк+17°... +8°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+24°... +14°
-
Одеса+25°... +14°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+18°... +8°
-
Сімферополь+25°... +15°
-
Суми+22°... +11°
-
Тернопіль+17°... +7°
-
Харків+24°... +13°
-
Херсон+25°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+22°... +12°
-
Чернігів+21°... +10°
-
Чернівці+18°... +10°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 72 %
Тиск: 758 мм
Вітер: 4.0 м/с
Ймовірність опадів: 55 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин