У результаті потужного землетрусу в Ірані загинула одна людина

У результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.

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Раніше повідомлялося, що загинули дві людини, ще 11 постраждали.

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Підземні поштовхи магнітудою 6,1 були зафіксовані 5 квітня в 94 кілометрах на південний схід від Мешхеда, передає "РИА Новости".

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Також 5 квітня ввечері у цьому ж районі стався ще один землетрус магнітудою 4,7. Загальне число афтершоків перевищує 90.

Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, у Ботсвані стався землетрус магнітудою 6,5.