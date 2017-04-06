Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Протягом 6-8 квітня на річках України очiкуються пiдвищення рiвнiв води.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 6-7 квітня на рiчках Закарпаття, бассейнах Сяну, Дністра (в межах Львівської, Івано-Франківської областей), 7-8 квітня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м, у нижнiй течiї Боржави до 1,5 м над поточними відмітками, без загрози негативних наслідків.

Також на Верхньому Дніпрі (у межах України), у нижній течії Прип'яті, на ділянці Десни триватиме розвиток весняного водопілля з повільною інтенсивністю росту рівнів води, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, 6 квітня у Закарпатській області очікується погіршення погодних умов.