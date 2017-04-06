У Новій Зеландії стався землетрус

16:01, 6 квітня 2017
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У четвер, 6 квітня, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 4,5.

У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті потужного землетрусу в Ірані загинула одна людина

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на північний схід від міста Бленгайм. Осередок землетрусу залягав на глибині 17,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.

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