У четвер, 6 квітня, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 4,5.

У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на північний схід від міста Бленгайм. Осередок землетрусу залягав на глибині 17,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.