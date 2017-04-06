Завтра в Україні похолодає і пройдуть сильні дощі (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 квітня практично по всій Україні пройдуть дощі. У центрі і на сході до +18°.
На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях – до +18°. Жителів південних регіонів очікують зливові дощі, на Херсонщині та в Криму до +16°.
На Великдень по всій Україні пройдуть дощі і буде прохолодно - Укргідрометцентр
На заході України в п'ятницю похолодає і пройдуть дощі, температура до +11°.
У північних областях пройдуть дощі, без опадів буде лише в Чернігівській області. Температура вдень – до +16°. У центрі України пройдуть дощі, температура вдень до +18°.
За народним прогнозом, 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок - холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне літо буде грозовим.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°