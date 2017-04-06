Завтра в Україні похолодає і пройдуть сильні дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 квітня практично по всій Україні пройдуть дощі. У центрі і на сході до +18°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях – до +18°. Жителів південних регіонів очікують зливові дощі, на Херсонщині та в Криму до +16°.

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На заході України в п'ятницю похолодає і пройдуть дощі, температура до +11°.

У північних областях пройдуть дощі, без опадів буде лише в Чернігівській області. Температура вдень – до +16°. У центрі України пройдуть дощі, температура вдень до +18°.

За народним прогнозом, 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок - холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне літо буде грозовим.

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