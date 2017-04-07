Україну сьогодні накриють дощі, у більшості областей похолодає (карта)

08:00, 7 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 квітня в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі і на сході до +18°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях – до +18°. Жителів південних регіонів очікують дощі, на Херсонщині та в Криму до +16°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі і похолодає, температура до +11°.

У північних областях пройдуть дощі, опадів не очікується лише в Чернігівській області. Температура вдень – до +16°. У центрі України сьогодні очікуються опади, до +18°.

За народним прогнозом, 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок - холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне літо буде грозовим.

Прогноз на 7 квітня / УНІАН
Прогноз на 7 квітня / УНІАН

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