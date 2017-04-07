У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +12°

08:30, 7 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +12°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-західний, до 7.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі і на сході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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