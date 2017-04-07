У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

У п’ятницю, 7 квітня, у високогір'ї Карпат зберігатиметься лавинна небезпека.

У Караптах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 7 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей (в районі Чорногірського хребта) у зв’язку з опадами та відлигою очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, 7 квітня в Україні пройдуть дощі і похолодає. У центрі і на сході до +18°.