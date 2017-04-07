У Новій Зеландії почалася ліквідація наслідків циклону "Деббі"

У Новій Зеландії 7 квітня почалася масштабна операція з ліквідації наслідків тропічного циклону "Деббі".

Ілюстрація / Reuters

Циклон викликав на Північному острові повені і зсуви, передає Reuters.

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Через складні погодні умови раніше були евакуйовані жителі міста Еджкамб.

На острові аварійні служби розчищають заблоковані дороги і відновлюють електроенергію в ізольованих населених пунктіх. Вертольотами доставляють ліки і продукти харчування.

Також повідомляється, що місто Еджкамб має відвідати прем'єр країни Білл Інгліш.

Раніше повідомлялося, що жертвами "Деббі" в Австралії стали шість осіб.