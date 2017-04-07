У п'ятницю, 7 квітня, біля берегів островів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,6.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіжді. Осередок землетрусу залягав на глибині 530,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Далі-Байському автономному окрузі провінції Юньнань (Китай) в результаті землетрусів постраждало майже 27 тисяч осіб.