Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і дощитиме (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю на заході до +17°.

В Україні на вихідних місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +10°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+13°.

У Львові завтра хмарно, вночі 0°, вдень +13°. У неділю без опадів, +5°...+14°.

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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +11°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +5°, вдень +14°, без опадів.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +7°...+11°. У неділю до +13°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю +2°...+14°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю 0°...+11°, без опадів.

Прогноз на 8 квітня / УНІАН

Прогноз на 9 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, температура повітря +3°...+12°.

У Сімферополі завтра очікуються опади, +3°...+12°. У неділю +2°...+12°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю сонячно, температура до +12°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю температура до +11°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю +4°...+11°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +5°. У неділю без опадів, вночі -2°, вдень +12°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі -1°, вдень до +17°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +12°. У неділю температура вдень +15°, без опадів.

У Сваляві завтра сонячно, +11°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.

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