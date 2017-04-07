Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і дощитиме (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю на заході до +17°.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +10°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+13°.
У Львові завтра хмарно, вночі 0°, вдень +13°. У неділю без опадів, +5°...+14°.
Україну сьогодні накриють дощі, у більшості областей похолодає (карта)
У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +11°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +5°, вдень +14°, без опадів.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +7°...+11°. У неділю до +13°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю +2°...+14°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю 0°...+11°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, температура повітря +3°...+12°.
У Сімферополі завтра очікуються опади, +3°...+12°. У неділю +2°...+12°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю сонячно, температура до +12°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю температура до +11°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю +4°...+11°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +5°. У неділю без опадів, вночі -2°, вдень +12°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі -1°, вдень до +17°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +12°. У неділю температура вдень +15°, без опадів.
У Сваляві завтра сонячно, +11°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +9°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+18°... +8°
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Київ+20°... +12°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+26°... +15°
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Луцьк+17°... +8°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+25°... +15°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+17°... +7°
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Харків+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+22°... +12°
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Чернігів+21°... +10°
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Чернівці+18°... +10°