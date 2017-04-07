Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і дощитиме (карта)

12:00, 7 квітня 2017
1096
0

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю на заході до +17°.

В Украине на віходніх местами пройдут дожди / УНИАН
В Україні на вихідних місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +10°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+13°.

У Львові завтра хмарно, вночі 0°, вдень +13°. У неділю без опадів, +5°...+14°.

Україну сьогодні накриють дощі, у більшості областей похолодає (карта)

У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +11°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +5°, вдень +14°, без опадів.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +7°...+11°. У неділю до +13°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю +2°...+14°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю 0°...+11°, без опадів.

Прогноз на 8 квітня / УНІАН
Прогноз на 8 квітня / УНІАН
Прогноз на 9 квітня / УНІАН
Прогноз на 9 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, температура повітря +3°...+12°.

У Сімферополі завтра очікуються опади, +3°...+12°. У неділю +2°...+12°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю сонячно, температура до +12°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю температура до +11°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю +4°...+11°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +5°. У неділю без опадів, вночі -2°, вдень +12°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі -1°, вдень до +17°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +12°. У неділю температура вдень +15°, без опадів.

У Сваляві завтра сонячно, +11°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність та легкий дощик
Погода Стерлінг
72 %
758 мм
4.0 м/с
55 %
Стрічка новин