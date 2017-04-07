У Китаї одна людина загинула внаслідок штормового вітру та граду

14:34, 7 квітня 2017
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У місті Гуйян провінції Гуйчжоу (Китай) через сильний вітер та град загинула людина.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Сідней постраждав від сильного шторму (фото)

З вечора 5 квітня до 8 години ранку 6 квітня у центральній і західній частині провінції Гуйчжоу пройшли грози, що супроводжувалися градом і штормовим вітром.

Багато районів різною мірою постраждали від граду та штормового вітру. Всього постраждало понад 40 тис. осіб, а площа постраждалих посівів досягла 1884 га. У районі Наньмін загинула одна людина.

Влада провінції направили робочі групи до постраждалих районів для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, у кінці березня від сильного шторму постраждав американський штат Техас.

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