Штат Алабама постраждав від торнадо (фото, відео)
В американському штат Алабама за день пройшло кілька руйнівних торнадо.
Місцями швидкість вітру перевищувала 95 км/год, повідомляє abc3340.com.
10-12 homes damaged in Screamer (Henry County) this afternoon. National Weather Service still needs to assess the site to confirm tornado. pic.twitter.com/tf8Qq8Lske— Ashton Wright (@AshtonKWright) April 5, 2017
Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)
В окрузі Кліберн сильний вітер пошкодив господарську споруду. За інформацією метеорологів, торнадо тут спостерігався протягом короткого проміжку часу.
Другий торнадо зафіксували на кордоні зі штатом Джорджія, швидкість вітру досягала 144 км/год.
Інші райони також постраждали від негоди, однак руйнування були викликані просто сильним вітром або градом.
Нагадаємо, в американському штаті Луїзіна сильний вітер перевернув будинок, у результаті загинули мати і дочка.
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