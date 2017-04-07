Штат Алабама постраждав від торнадо (фото, відео)

В американському штат Алабама за день пройшло кілька руйнівних торнадо.

Наслідки торнадо в Алабамі / twitter.com @DaybreakApril

Місцями швидкість вітру перевищувала 95 км/год, повідомляє abc3340.com.

10-12 homes damaged in Screamer (Henry County) this afternoon. National Weather Service still needs to assess the site to confirm tornado. pic.twitter.com/tf8Qq8Lske — Ashton Wright (@AshtonKWright) April 5, 2017

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В окрузі Кліберн сильний вітер пошкодив господарську споруду. За інформацією метеорологів, торнадо тут спостерігався протягом короткого проміжку часу.

Другий торнадо зафіксували на кордоні зі штатом Джорджія, швидкість вітру досягала 144 км/год.

Інші райони також постраждали від негоди, однак руйнування були викликані просто сильним вітром або градом.

Нагадаємо, в американському штаті Луїзіна сильний вітер перевернув будинок, у результаті загинули мати і дочка.