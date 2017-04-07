Атмосферний фронт охопить майже всю Україну - вона буде у дощах і холоді - синоптик
Завтра в Україні очікуються дощі.
У суботу, 8 квітня, Україна буде у дощах та холоді. Атмосферні фронти охоплять більшість областей, не зачеплять вони лише Луганщину та Донеччину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, некомфортна суботня погода посилиться поривчастим вітром, швидкість якого місцями може досягати штормових 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +8+13°.
Україну сьогодні накриють дощі, у більшості областей похолодає (карта)
"А ось у Вербну неділю хоча й не буде аж дуже тепло, проте дощі відступлять і з'явиться сонце... У неділю ще трохи дощів припаде на Харківську, Луганську та Донецьку області", - йдеться у повідомленні Діденко.
У Києві завтра, 8 квітня, дощі, вітряно та холодно,+9+12°.
"Черкаська, Полтавська, Київська область вже мають дощі та грози. Масив піднімається з півдня на північ й повинен зачепити Київ", - додала синоптик.
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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