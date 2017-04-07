Атмосферний фронт охопить майже всю Україну - вона буде у дощах і холоді - синоптик

Завтра в Україні очікуються дощі.

В Україні дощитиме та похолодає / live4fun.ru

У суботу, 8 квітня, Україна буде у дощах та холоді. Атмосферні фронти охоплять більшість областей, не зачеплять вони лише Луганщину та Донеччину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, некомфортна суботня погода посилиться поривчастим вітром, швидкість якого місцями може досягати штормових 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +8+13°.

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"А ось у Вербну неділю хоча й не буде аж дуже тепло, проте дощі відступлять і з'явиться сонце... У неділю ще трохи дощів припаде на Харківську, Луганську та Донецьку області", - йдеться у повідомленні Діденко.

У Києві завтра, 8 квітня, дощі, вітряно та холодно,+9+12°.

"Черкаська, Полтавська, Київська область вже мають дощі та грози. Масив піднімається з півдня на північ й повинен зачепити Київ", - додала синоптик.