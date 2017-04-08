Гідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с сьогодні у Києві

10:27, 8 квітня 2017
976
0

8 квітня в столиці буде хмарно з проясненнями.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Український гідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с сьогодні у Києві.

Атмосферний фронт охопить майже всю Україну - вона буде у дощах і холоді - синоптик

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

Також зазначається, що у цей день в столиці буде хмарно з проясненнями, вдень - невеликий дощ, вітер північно-західний, температура вдень близько 10 градусів тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує в разі падіння дерев або гілок, травмування людей та ін. негайно інформувати екстрені служби за телефоном 101 або 103.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин