8 квітня в столиці буде хмарно з проясненнями.

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Український гідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с сьогодні у Києві.

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Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

Також зазначається, що у цей день в столиці буде хмарно з проясненнями, вдень - невеликий дощ, вітер північно-західний, температура вдень близько 10 градусів тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує в разі падіння дерев або гілок, травмування людей та ін. негайно інформувати екстрені служби за телефоном 101 або 103.