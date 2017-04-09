В Україні 9 та 10 квітня місцями очікуються заморозки

06:15, 9 квітня 2017
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9 квітня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні 9 та 10 квітня місцями очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

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"9 квітня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці 9 квітня у західних, північних та Вінницькій областях, 10 квітня в Україні, крім східної частини, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-4° (9 квітня у північних областях заморозки очікуються місцями)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на вихідних в Україні буде прохолодно і дощитиме.

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