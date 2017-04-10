В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:00, 10 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 квітня, в Україні без опадів. На заході до +22°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Донецькій і Харківській областях – до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Одеській області до +17°.

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На заході України в понеділок хмарно з проясненнями, у Чернівецькій області температура до +22°.

У північних областях без опадів, температура вдень – до +16°. У центрі України малохмарно, до +17°.

За народним прогнозом, 10 квітня - день Іларіона-виверни голоблі. З цього дня у давнину припинявся санний шлях. Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

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