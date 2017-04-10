У Києві сьогодні без опадів, вдень до +16°

08:30, 10 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 квітня у столиці без опадів, вдень до +16°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:48, а зайде о 20:11.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 квітня, в Україні без опадів. На заході до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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