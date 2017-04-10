Жертвами сходження снігової лавини в Канаді стали п'ятеро людей

П'ять альпіністів загинули в результаті сходження лавини недалеко від Ванкувера (Канада).

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на місцеву поліцію.

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У суботу, 8 квітня, шість туристів з Південної Кореї вирушили на гору Харві. Пізніше на зв'язок не вийшли п'ятеро з них. У неділю рятувальники виявили їхні тіла недалеко від Харві.

Повідомляється, що загиблі альпіністи були громадянами Південної Кореї.

Нагадаємо, у кінці березня на гірськолижному курорті в Японії в результаті сходу сніжної лавини постраждали десятки людей.