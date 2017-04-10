У Каліфорнії закінчилася одна з найстрашніших посух в історії штату

Губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун повідомив, що одна з найстрашніших посух в історії регіону закінчилася.

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Скасування надзвичайного стану стосується практично всього штату, крім чотирьох округів, передає Al Jazeera.

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Надзвичайний стан дозволив штату скоротити витрату води на 25%. Було заборонено поливати дороги і сади відразу після дощу, газони замінили на більш посухостійкі рослини, а також змінили систему пожежогасіння.

Наголошується, що заощадження водних ресурсів залишиться проблемним питанням для штату, незважаючи на скасування надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Чилі призвели до загибелі 11 осіб.