На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6
У понеділок, 10 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Біля берегів Фіджі стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на острові Батаг. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,2 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.
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