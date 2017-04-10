На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6

11:26, 10 квітня 2017
443
0

У понеділок, 10 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Фіджі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на острові Батаг. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин