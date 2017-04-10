У понеділок, 10 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на острові Батаг. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.