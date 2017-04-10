Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі, температура вдень по країні не опуститься нижче +8°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +19°. У східних областях температура до +15°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +15°, на півдні до +16°. У північних регіонах потеплішає до +14°.
У вівторок, 11 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на заході країни потеплішає до +18°, в інших регіонах +10°...+17°.
У середу, 12 квітня, на південному сході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Криму - до +16°.
У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні +2°...+6°, вдень на півдні до +17°.
У п'ятницю в країні також очікуються дощі, місцями з грозами. На сході температура вдень до +18°, в інших регіонах +8°...+17°.
15 і 16 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Сумській та Донецькій областях - до +1°, на решті території +2°...+5°. Вдень температура по країні +10°...+17°. У неділю вночі на заході до +2°, вдень в Україні +12°...+18°.
Народний прогноз
10 квітня - день Іларіона-виверни голоблі. З цього дня у давнину припинявся санний шлях. Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа. 11 квітня - Марка мученика. На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде.
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа. 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.
14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
15 квітня - Полікарпов день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не рушить, а потоне, рік буде важким. 16 квітня - день Микити-водопола. У давнину говорили: "Якщо на Микиту лід не пішов, то лов риби буде поганим".
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°