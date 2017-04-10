Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі, температура вдень по країні не опуститься нижче +8°.

В Україні цього тижня йтимуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +19°. У східних областях температура до +15°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +15°, на півдні до +16°. У північних регіонах потеплішає до +14°.

Прогноз на 10 квітня / УНІАН

У вівторок, 11 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на заході країни потеплішає до +18°, в інших регіонах +10°...+17°.

Прогноз на 11 квітня / УНІАН

У середу, 12 квітня, на південному сході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Криму - до +16°.

Прогноз на 12 квітня / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні +2°...+6°, вдень на півдні до +17°.

Прогноз на 13 квітня / УНІАН

У п'ятницю в країні також очікуються дощі, місцями з грозами. На сході температура вдень до +18°, в інших регіонах +8°...+17°.

Прогноз на 14 квітня / УНІАН

15 і 16 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Сумській та Донецькій областях - до +1°, на решті території +2°...+5°. Вдень температура по країні +10°...+17°. У неділю вночі на заході до +2°, вдень в Україні +12°...+18°.

Прогноз на 15 квітня / УНІАН

Прогноз на 16 квітня / УНІАН

Народний прогноз

10 квітня - день Іларіона-виверни голоблі. З цього дня у давнину припинявся санний шлях. Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа. 11 квітня - Марка мученика. На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде.

Читайте також В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа. 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.

14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.

15 квітня - Полікарпов день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не рушить, а потоне, рік буде важким. 16 квітня - день Микити-водопола. У давнину говорили: "Якщо на Микиту лід не пішов, то лов риби буде поганим".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.