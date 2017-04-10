П'ятеро людей зникли безвісти після сходження зсуву в Індонезії

13:00, 10 квітня 2017
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У результаті сходження зсуву в окрузі Нганджук індонезійської провінції Східна Ява п'ять осіб пропали безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо.

У результаті повені в Індонезії загинули шість осіб

Зсув стався 9 квітня приблизно о 14:00 за місцевим часом у селі Кепел. П'ятеро зниклих безвісти працювали на рисових полях і на плантаціях на схилі пагорба.

В агентстві зазначили, що напередодні в постраждалому районі пройшли сильні зливи. Зараз ведеться операція з пошуку і порятунку зниклих.

Нагадаємо, не менше шести чоловік загинули, ще двоє отримали травми внаслідок повеней і зсувів в індонезійській провінції Західна Суматра.

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